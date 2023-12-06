ABD Dışişleri: Türkiye DEAŞ’la mücadelede aktif rol oynuyor

ABD'li yetkili McCary, ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonunun politik danışmanlar düzeyindeki yıllık toplantısında bir konuşma yaptı.

Ankara'nın küresel koalisyonun önemli bir üyesi olarak "oldukça aktif" rol üstlendiğinin altını çizen McCary, "Türk ortaklarımızla bazı konularda anlaşmazlıklar yaşansa da Türkiye hükümetiyle terörle mücadele işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Türkiye ve ABD'nin, DEAŞ ile mücadele kapsamında Afrika gibi diğer bölgelerde de diyalog halinde olduğunu belirten McCary, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika ülkelerindeki gelişmeleri yakından izlediğini aktardı.

ABD tarafından 2014'te kurulan ve 86 üye ülke ile kurumdan oluşan DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Irak ve Suriye'deki bölgelerin kontrolünü DEAŞ'ın elinden almakta görev üstlendi.