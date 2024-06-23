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Giriş Tarihi: 23.6.2024

ABD Dışişleri’nde bir Gazze istifası daha

ABD Dışişleri’nde bir Gazze istifası daha
ABD Dışişleri'nde İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcısı görevinde bulunan Andrew Miller, Başkan Joe Biden'in İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik politikalarından dolayı istifa etti. Washington Post'un haberine göre, Miller, arkadaşlarına 8 aydır ailesini çok az gördüğü gerekçesiyle işten ayrıldığını duyurdu. Miller, Gazze'de devam eden saldırıların her şeyi tükettiğini, aile gerekçesi olmasa, işinde kalıp Gazze politikaları konusunda aynı fikirde olmadığı yönetim ile mücadele etmeyi sürdürmeyi tercih ettiğini aktardı. Miller'in Filistin haklarının güçlü bir destekçisi olduğu ifade edildi.
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ABD Dışişleri’nde bir Gazze istifası daha
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