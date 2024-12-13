ABD Dışişleri’nden Başkan Erdoğan’ın Blinken’ı kabulüne ilişkin açıklama: Suriye konusu ele alındı

ABD Dışişleri Bakanlığından Başkan Erdoğan ile Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
GÜNDEM SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER
Açıklamada, "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı." ifadesine yer verildi.
Görüşmede Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması ve siviller ile azınlık gruplara mensup kişilerin korunması gerektiğinin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, Blinken'ın, Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yardım ulaştırılmasının ve DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çektiği bildirildi.