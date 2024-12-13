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Giriş Tarihi: 13.12.2024 01:23

ABD Dışişleri'nden Başkan Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama: Suriye konusu ele alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Ankara'da kabulüne ilişkin açıklama yaptı. Görüşmede, "ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bölgesel işbirliği" ile "Suriye'deki siyasi geçiş sürecini destekleme" konusundaki başlıkların ele alındığını bildirildi.

AA
ABD Dışişleri’nden Başkan Erdoğan’ın Blinken’ı kabulüne ilişkin açıklama: Suriye konusu ele alındı

ABD Dışişleri Bakanlığından Başkan Erdoğan ile Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması ve siviller ile azınlık gruplara mensup kişilerin korunması gerektiğinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Blinken'ın, Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yardım ulaştırılmasının ve DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çektiği bildirildi.

Bakan Blinken'ın ayrıca, Gazze'de ateşkes anlaşmasının acilen sonuçlandırılmasının gerektiği hususundaki görüşlerini de dile getirdiği kaydedildi.

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ABD Dışişleri'nden Başkan Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama: Suriye konusu ele alındı
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