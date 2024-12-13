ABD Dışişleri’nden Başkan Erdoğan’ın Blinken’ı kabulüne ilişkin açıklama: Suriye konusu ele alındı

ABD Dışişleri Bakanlığından Başkan Erdoğan ile Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

GÜNDEM SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Açıklamada, "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı." ifadesine yer verildi.