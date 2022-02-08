ABD donanmasında skandal! ‘Cehennem Haftası’nda işkence gibi eğitim can aldı

ABD donanmasının eleştirilere konu olan asker alım eğitimleri, bir kez daha ülke gündemine oturdu.
Bedensel dayanıklılığın sınırlarını zorlayan, uyumanın yasak olduğu eğitimler bu kez ülkenin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego kentinde gerçekleşti.
ÖLÜMÜNE EĞİTİMLER
ABD donanması içinde bulunan SEAL isimli özel birliğe kabul edilmek umuduyla haftalar boyunca çeşitli testlerden geçen adaylar, son olarak "Cehennem Haftası" adı verilen sürece kabul ediliyor.
Ülke çapında uzun yıllardır tepki çeken Cehennem Haftası'nda adaylar, 7 gün boyunca uykusuz kalıyor. Fiziksel sınırların ölümüne zorlandığı bu günlerde askerler, psikolojik şiddete de maruz kalıyor. Aşağılanma, sözlü taciz ve ruh sağlığını bozmaya yönelik eylemlere maruz kalan adaylar, işkence eğitimlerinden kurtulmaya çalışarak donanma birliğine kabul edilmeyi umuyor.
ABD donanmasında skandal! ‘Cehennem Haftası’ndaki işkence eğitimleri can aldı | Video
Tüm eğitimler boyunca 5 kişiden yalnızca bir kişinin tamamlayabildiği süreci geçenlerse, uzun bir süre boyunca bozulmuş olan ruh sağlıklarını toparlamakla uğraşıyor.
DONANMADA CİNAYET İDDİALARI
Askerlerde yarattığı hasarlar yüzünden sık sık eleştirileri oklarının hedefine oturan ve uygulamadan kaldırılması çağrısında bulunulan programda, ölümler de yaşanıyor.
Son olarak 24 yaşındaki Seaman Kyle Mullen isimli askerin, eğitimler sırasında "nedeni belirsiz" olarak kayıtlara geçen ölümü, donanmanın cinayet işlediği söylentilerine neden oldu.
Donanma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, genç askerin hayatını kaybettiği bildirilirken, Mullen'ın tüm testlerde başarılı olduğu iddia edildi.
Genç askerin ölümünün ardından Cehennem Haftası'nın şüpheli ölümleri, bir kez daha mercek altına alındı. 2016 yılında gerçekleşen bir başka ölüm olayında 21 yaşındaki Seaman James Derek Lovelace, üzerinde tam donanımlı ağır ekipmanlarla aldığı "suda hayatta kalma" eğitiminde hayatını kaybetmişti. Lovelace'in ölümüne ise, onu iki kez bilinçli olarak suyun altına iten ve bastırarak nefes almasını engelleyerek boğan eğitmeni neden olmuştu.