ABD donanmasında skandal! ‘Cehennem Haftası’nda işkence gibi eğitim can aldı

Genç askerin ölümünün ardından Cehennem Haftası'nın şüpheli ölümleri, bir kez daha mercek altına alındı. 2016 yılında gerçekleşen bir başka ölüm olayında 21 yaşındaki Seaman James Derek Lovelace, üzerinde tam donanımlı ağır ekipmanlarla aldığı "suda hayatta kalma" eğitiminde hayatını kaybetmişti. Lovelace'in ölümüne ise, onu iki kez bilinçli olarak suyun altına iten ve bastırarak nefes almasını engelleyerek boğan eğitmeni neden olmuştu.