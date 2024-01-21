ABD donuyor: Şelale buz tuttu

ABD'de yaşanan soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkileri sürüyor. New Jersey eyaletinin Paterson kentindeki Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu. Passaic Nehri üzerindeki 23 metre yüksekliğindeki şelalede sarkıtlar oluştu. ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğukları nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin etkilendiği belirtiliyor. Yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle yaklaşık 100 bin kişiye elektrik verilemiyor. Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiye enerji tasarrufu uyarısı yapıldı.