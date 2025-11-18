ABD dosyaları açıyor mu? Epstein tasarısı Temsilciler Meclisi’nden geçti!
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu ve yargılandığı dönemde hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein olayı ABD’de büyük yankı uyandırmıştı. Son olarak ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarı için 427 "evet" oyu kullanılırken, sadece bir Meclis üyesi "hayır" oyu verdi. Böylece, Epstein dosyalarının açılmasına yönelik Kongre'deki ilk adım atılmış oldu.
Bu sonuçla Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik Kongre'deki ilk adım atılmış oldu.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'deki bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dosyaların kamuoyuna açıklanması yönünde fikir değiştirmesinin" ardından gelmesi dikkati çekti. Söz konusu tasarının yasalaşması için sıradaki durağı ABD Senatosu olacak.
Senato'da da kabul edilmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması halinde yasalaşacak. Söz konusu tasarı, ABD Adalet Bakanlığı uhdesindeki tüm Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.