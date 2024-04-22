ABD dünyayı silaha boğuyor

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2023 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Küresel askeri harcamalar, Ukrayna'da devam eden savaşın yanı sıra Asya ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artmasının etkisiyle 2023'te reel olarak yıllık yüzde 6.8 yükselerek 2 trilyon 443 milyar dolar ile rekor kırdı. Küresel askeri harcamaların yüzde 61'i ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan tarafından yapıldı. Rusya, geçen yıl 109 milyar dolarlık askeri harcamayla 3'üncü sırada yer aldı. İsrail'in askeri harcamaları geçen yıl yüzde 44 artarak 27.5 milyar dolara ulaştı. Rapora göre Avrupa ülkeleri de son 5 yılda silah ithalatını iki katına çıkardı.