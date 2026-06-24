ABD duyurdu: 24 saatte Hrümüz’den 20 milyon varil petrolo geçti

ABD'li bakan Wright, Reuters Küresel Enerji Forum'unda katıldığı bir söyleşide, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İran arasında mutabakat zaptının imzalanmasından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısının sorulması üzerine Wright, "Son 24 saatte yaklaşık 72 gemi ve 20 milyon varil petrol diyebilirim." yanıtını verdi.

Wright, mutabakat zaptı imzalanmadan önce Boğaz'dan geçen petrol miktarının günlük 7 milyon varil seviyesinde olduğunu belirterek, bugün bu rakamın 20 milyon varile ulaştığını dile getirdi.

Boru hatları üzerinden yapılan sevkiyatlara da işaret eden Wright, bugün Basra Körfezi'nden çıkan petrol akışının çatışma öncesine kıyasla daha yüksek seviyede olduğunu ileri sürdü.

Wright, İran'ın gemi geçiş kanalına mayın döşemesinin Hürmüz Boğazı'nda akışı geciktirdiğini savunarak, tamamen normale dönmek için Boğaz'ın mayınlardan temizlenmesi gerektiğini, bunun da birkaç haftalık bir çalışmayı gerektirdiğini ifade etti.

ABD'nin İran ile bir anlaşma olsun ya da olmasın Körfez'den enerji akışını güvence altına alabileceğini belirten Wright, "İran'ın bundan sonra Hürmüz Boğazı'nı kapatma kabiliyeti olmayacak. Bu kritik bir husus, onların en önemli kozuydu ve biz bu kozu ellerinden alıyoruz." dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör