ABD duyurdu: B-52 bombardıman uçağı düştü!

ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 Stratofortress uçağının, California eyaletindeki bir havaalanından kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştüğü bildirildi. Boeing B-52 Stratofortress, çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor.

ABD duyurdu: B-52 bombardıman uçağı düştü!
AA

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Los Angeles yakınlarında bir B-52 uçağının düştüğü belirtildi.

ABD duyurdu: B-52 bombardıman uçağı düştü!

"HAVALANDIKTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ"

Açıklamada, "Bir ABD Hava Kuvvetleri B-52 Stratofortress uçağı, yerel saat 11.20'de Edwards hava sahasından havalandıktan kısa süre sonra düştü." ifadelerine yer verildi.

ABD duyurdu: B-52 bombardıman uçağı düştü!

UZUN MENZİLLİ BOMBARDIMAN UÇAĞI OLARAK GÖREV ALIYOR

Acil durum ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, müdahale çalışmalarının sürdüğü ve yeni bilgilerin paylaşılacağı kaydedildi.

Boeing B-52 Stratofortress, çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor.

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ABD duyurdu: B-52 bombardıman uçağı düştü!

IRAK'TA GÖREV YAPMIŞLARDI

Ses altı hızlarda uçabilen ve yaklaşık 15 kilometre irtifaya çıkabilen B-52'ler, 1991'de Irak'taki Çöl Fırtınası Operasyonu'nda da görev yapmıştı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#CALİFORNİA #LOS ANGELES #ABD

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