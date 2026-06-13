ABD duyurdu: El Nino başladı
Pasifik Okyanusu'nda deniz suyu sıcaklıklarının aşırı yükselmesiyle ortaya çıkan ve dünyaya kuraklık ve sel gibi olayları aynı dönemde getiren El Nino dönemi resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) haftalardır beklenen El Nino'nun oluşma seviyesinin yüzde 63'e ulaştığını, şimdiden birçok bölgede aşırı sıcaklarla etkisinin görüldüğünü duyurdu. El Nino'nun bu yıl 1950'den beri ilk kez "Süper" seviyede etkili olacağını söyleyen uzmanlar aşırı sıcaklardan dolayı ölümler, orman yangınları ve sel felaketlerine karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı. El Nino'nun Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine neden olacağı tahmin ediliyor.