ABD duyurdu! Ukrayna’ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren savunma yardımı yapacak

"SİVİL ÖLÜMLER VE İNSANİ SONUÇLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Rusya'nın sivilleri hedef aldığını ve on binlerce Ukraynalının sığınaklara girdiğini, yüz binlerce insanın ise komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldığını belirten Blinken "Bu utanç verici. Sivil ölümler ve insani sonuçlar artmaya devam edecek." diye konuştu.

Blinken, bu savaşın Rus halkından ziyade Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Rus halkına mesajım şudur; biliyoruz sizler bu savaşın parçası değilsiniz. Siz de Ukraynalılar, Amerikalılar veya dünyadaki diğer insanlar gibi temel şeyler istiyorsunuz. İyi işler, temiz hava ve su, çocuklarınızı güvenli mahallelerde yetiştirmek gibi, onların iyi okullara gitmesini sağlamak ve sizden daha iyi bir hayata sahip olmasını istiyorsunuz. Başkan Putin'in bu kışkırtma olmaksızın başlattığı savaşı size bunlardan herhangi birini nasıl getirecek? Hayatlarınızı nasıl iyileştirecek?"