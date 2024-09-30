ABD endişeli! İran saldırı planlıyor

NETENYAHU İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Joe Biden, Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Orta Doğu'daki gerilimin artmasına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede muhtemel bir savaşı önlemeleri gerektiğini belirterek, "Netanyahu ile görüşeceğim" dedi.

Biden Lübnan'daki büyükelçilikler hakkında ise, "Büyükelçiliklerimiz ve ayrılmak isteyen personelimizle ilgili önlemler aldık. Fransızlar ve birçok ülkeyle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.