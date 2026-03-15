ABD Enerji Bakanı tarih vererek konuştu: “Savaşın sona ereceğini düşünüyorum”

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD/İsrail işbirliğinde gerçekleştirilen İran saldırılarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinlikle sona ereceğini düşünüyorum, belki de daha erken.” Dedi.

İHA

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırıları hakkında ABD basınına açıklamalarda bulundu.

Wright, "Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinlikle sona ereceğini düşünüyorum, belki de daha erken. Ancak çatışma önümüzdeki birkaç hafta içinde sona erecek ve ardından enerji arzında bir toparlanma ve fiyatlarda bir düşüş göreceğiz" dedi.

ABD/İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

