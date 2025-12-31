ABD Eski Başkanı Kennedy’nin torunu Tatiana Schlossberg hayatını kaybetti
ABD Eski Başkanı John F. Kennedy’nin gazeteci torunu Tatiana Schlossberg hayatını kaybetti.
John F. Kennedy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi, 35 yaşındaki Schlossberg'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kuruma ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Güzel Tatiana'mız bu sabah vefat etti. O her zaman kalbimizde olacak" ifadelerine yer verildi.
Tatiana Schlossberg, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, kendisine ciddi bir kanser türü teşhisi konulduğunu duyurmuştu.