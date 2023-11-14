ABD eski Başkanı Trump’ın oğlu dolandırıcılıktan yargılandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. babasına ait Trump Organization şirketinin banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı 250 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık davası kapsamında savunma yapmak üzere New York'ta hakim karşısına çıktı. Babasının 2017'deki başkanlığı döneminde kendisinin ve erkek kardeşinin yeni anlaşmalar yapmamaya karar verdikleri için "varlık yöneticisi" olduklarını söyleyen Trump Jr., "Geriye dönüp baktığımızda bunun muhtemel bir hata olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Babasının başkanlığı öncesinde kardeşleri Eric Trump ve Ivanka Trump ile kendi bağımsız projelerini yürüttüklerini söyleyen Trump Jr., 2017'de ise Eric Trump'ın şirkette günden güne daha fazla sorumluluk aldığını, kendisinin daha büyük projeler üzerinde çalıştığını, kız kardeşi Ivanka Trump'ın ise babaları ile Washington D.C'ye gittiğini ifade etti. Bu dönemde babalarının işlere karışmadığını ve ona iş götürmediklerini savunan Trump Jr.,"Eğer işin içinde olsaydı bu çok çabuk belli olurdu" diye konuştu.