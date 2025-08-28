ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’dan İsrail açıklaması: Silah verilmemesi için çok güçlü gerekçeler var

ABD eski Başkanı Joe Biden hükümetinde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Jake Sullivan İsrail'e silah ambargosuna ilişkin açıklama yaptı. Biden yönetiminde İsrail'e silah verilmesinin durdurulması kararına karşı çıktığını belirten Sullivan, geçtiğimiz yıl karşı karşıya gelinen olaylarla bu senekilerin aynı olmadığını belirtti. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "2024 boyunca uğraştığımız şey, İsrail'in birçok cepheden saldırı altında olmasıydı. Hizbullah'tan, Husilerden, Suriye'den, Irak'tan, elbette Hamas'tan ve bizzat İran'dan gelen saldırılar altındaydı. Bu çerçevede İsrail'e bir dizi askeri aracı vermeyeceğiz demek zordu" dedi.

"GAZZE'DE TAM KAPSAMLI BİR KITLIK YAŞANIYOR"

Bu yıl her şeyin daha farklı olduğuna dikkat çeken Jake Sullivan, "Bugün İsrail'e silah verilmesinin durdurulması için öne sürülen gerekçeler, bir yıl öncesine kıyasla çok daha güçlü. Birincisi, artık aynı bölgesel tehditlerle karşı karşıya değiller. İkincisi, bir ateşkes ve esir anlaşması vardı ve müzakere imkanı doğmuştu, fakat bu süreci ciddiye almadan terk eden İsrail oldu. Üçüncüsü, Gazze'de tam kapsamlı bir kıtlık yaşanıyor. Ve dördüncüsü, elde edilecek ciddi bir askeri hedef kalmadı. Sadece molozlar bombalanıyor" diye konuştu.