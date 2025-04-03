ABD F-16 için kararını verdi: Filipinler ile el sıkıştılar

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA) yapılan açıklamada, Filipinler'e toplamda 20 adet 'F-16' savaş uçağının satışı teklifine onay verildiği bildirildi.

F-16'ların satışının Filipinler'in savunmasını güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi. 'F-16' savaş uçağı ve ilgili ekipmanları kapsayan satışın toplam değerinin 5,58 milyar dolar olduğu belirtildi.