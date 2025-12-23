ABD Federal İletişim Komisyonu: “Yabancı üretim İHA’ların satışı yasaklandı”

FCC açıklamasında, ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları gibi dev organizasyonlara ev sahipliği yapacak olması hatırlatıldı. Artan güvenlik ihtiyacı çerçevesinde karteller, terör örgütleri ve yabancı devletlerden gelebilecek tehditlere karşı hava sahasının korunmasının öncelik haline geldiği belirtildi.

Alınan kararın, halihazırda ABD'de satılmış ve kullanılan dronları kapsamadığı vurgulandı.

ÇİN YAPIMI DRONLARA AÇIK MESAJ

ABD Temsilciler Meclisi Çin Komünist Partisi Özel Komitesi de karara destek verdi. Yapılan açıklamada, yasağın ulusal güvenliği güçlendireceği ve özellikle Çin yapımı dronların oluşturduğu tehdidi azaltacağı savunuldu.