ABD felaketi yaşıyor: Yollar göle döndü! Hortumlar kentleri parçaladı

Eyaletin Milwaukee kentinde bir otoyolda araçlar sel nedeniyle ilerleyemezken medyaya yansıyan görüntülerde bir kadın ile bir çocuğun araçtan kurtarıldığı görüldü.

Wisconsin Valisi Tony Evers, eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle olağanüstü hal ilan etti.

ABD yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin orta kesimleri ile iç bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yollar sular altında kalırken pek çok bölgede hasar oluştu.

HORTUM AĞIR HASARA YOL AÇTI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Michigan eyaletindeki Ann Arbor ve Lincoln Park kentlerinde gece boyu yaşanan fırtınalar sırasında hortumlar meydana geldiğini açıkladı.

Ann Arbor kentinde gece saat 01.44'te başlayan ve iki dakika süren hortum, saatte yaklaşık 177 kilometre hızla ilerledi. Hortum, bir ilkokula, Veterans Memorial Park ve çevresindeki mahallelere zarar verdi. Ayrıca stadyum aydınlatma direkleri ile ağaçlar hasar gördü.

Kentte bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşanırken fiber altyapıda meydana gelen arıza nedeniyle yangın, iletişim ve güvenlik sistemleri etkilendi ve bu nedenle okullar kapatıldı.

Öte yandan, Michigan'ın Lincoln Park kentinde de saat 02.14 sularında, saatte 154 kilometre hıza ulaşan 2 dakikalık bir hortum daha oluştu. Yetkililer, bazı ev ve işyerlerinin zarar gördüğünü, ağaçların devrildiğini bildirdi.

Ayrıca NWS, aynı fırtına nedeniyle Michigan eyaletindeki Allegan, Montcalm, Saginaw ve Shiawassee bölgelerinde birkaç hortum daha kaydedildiğini belirtti.

Eyaletteki buz pateni salonlarından birinin çatısı, bir diğerinin ise duvarı hasar gördü.

Michigan'ın kuzeyinde ise fırtına sırasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bir tesiste yaklaşık 1750 alabalık telef oldu. Yetkililer, oksijenli su akışının durmasının balıkların ölümüne yol açtığını ifade etti.