ABD fırtına ve sele teslim: 10 ölü

ABD'nin kuzeydoğusunu vuran şiddetli fırtına, hafta sonu boyunca Batı Virginia, Virginia, Tennessee ve Kentucky'de su baskınlarına neden oldu. Yetkililer, fırtına nedeniyle biri anne ve çocuğu olmak üzere 10 kişinin sulara kapılarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Sel felaketi nedeniyle eyalet valilerinin acil durum ilan edilme talebi ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildi. Bu felaketten etkilenen bölgelere federal yardım sağlanması anlamına geliyor.

Bölgede yarım milyon kişi elektriksiz kalırken, 800 uçuş iptal edildi. Binlerce evsiz barınaklara alındı. ABD'li meteoroloji uzmanı sağanak yağışların ani sellere neden olmaya devam edeceğini söyledi. Şiddetli fırtınaların önümüzdeki günlerde ABD'nin güneydoğusunda yıkıcı rüzgârlar ve kasırgalar getirebileceği uyarısında bulundu. Öte yandan New Orleans, Louisiana, Mobile, Alabama, Pensacola ve Florida gibi bölgelerde rekor kar yağışı görüldü. Okullar, kamu binaları ve yollar kapandı.