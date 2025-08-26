ABD Fransa ilişkilerinde İsrail gerilimi: Bize ders vermek bir elçiye düşmez
ABD’li elçi Charles Kushner’in, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u “Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yetersiz” olmakla suçlayan sözleri Paris’te krize yol açtı. Dışişleri Bakanı Barrot, yabancı bir ülke temsilcisinin Fransa’ya yönetim dersi veremeyeceğini belirtti.
ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yazdığı ve Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan mektubunda, Fransa'da "antisemitizmin dramatik şekilde yükselişinden ve Fransa hükümetinin bununla mücadelede yeterli adım atmamasından endişe duyduğunu" belirtmişti.
Kushner 7 Ekim 2023'den bu yana Avrupa genelinde Yahudilere karşı "bir şiddet ve sindirme kampanyası" olduğu değerlendirmesini yaptığı mektubunda, "Fransa'da Yahudilerin sokakta saldırıya uğramadığı, sinagogların veya okulların tahrip edilmediği veya Yahudilere ait işletmelerin tahrip edilmediği bir gün geçmiyor." ifadelerini kullanmıştı.
KUSHNER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRILMIŞTI
Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kushner'in Macron'a yazdığı mektupta ülkedeki Yahudi karşıtı eylemlerin artışından endişe duyduğunu ve Fransız yetkililerin bununla mücadele etmek için yeterli önlem almadığını iddia ettiği bildirilmişti.
"Fransa, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Büyükelçi Kushner'in mektuptaki ifadelerinin kabul edilemez olduğu vurgulanmıştı.
Açıklamada, Kushner'in iddialarının ülkelerin iç işlerine karışmama yükümlülüğünü düzenleyen 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtilmiş ve kendisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı duyurulmuştu.
"EKİBİM FRANSIZ YETKİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ"
Dışişleri Bakanlığına çağrıldıktan sonra Büyükelçi Kushner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Dün, ekibim Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'a mektubumla ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Daha önemlisi, Yahudi karşıtlığı ve nefretin her türüyle nasıl birlikte mücadele edebileceğimizi görüştü." ifadelerini kullandı.