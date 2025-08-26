ABD Fransa ilişkilerinde İsrail gerilimi: Bize ders vermek bir elçiye düşmez

"KUSHNER'İN AÇIKLAMALARI HAKSIZ VE YERSİZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, konuk olduğu Fransız RTL radyosunda, Büyükelçi Kushner'e tepki gösterdi.

Kushner'in yaptığı açıklamanın "haksız ve yersiz" olduğunu dile getiren Barrot, çağrılmasına rağmen Kushner'in Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gelmediğini doğruladı.

Barrot, Kushner'in yerine bakanlığa ABD'nin Paris Büyükelçiliği'nin iki numarasının geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ona (Kushner'in) açıklamasının haksız ve yersiz olduğunu söyledik. Yersiz, çünkü Fransa'ya gelip, burada yönetim dersi vermek yabancı bir ülkenin temsilcisine düşmez. Haksız, çünkü çok az sayıda ülke bu denli radikal bir şekilde Yahudi karşıtlığıyla mücadele ediyor."

Gelecek günlerde Kushner'le tekrar bir araya gelerek bu mesajları verme fırsatı olacağını ifade eden Barrot, bakanlığın başına geçtiği ilk gün Yahudi karşıtlığına karşı uluslararası bir etkinliğe başkanlık ettiğini kaydetti.

Barrot, Fransa'nın kendi topraklarında ve uluslararası arenada Yahudi karşıtlığıyla mücadele ettiğini vurguladı.