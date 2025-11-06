ABD Gazze görev gücü tasarısını BMGK’ya sundu: Aralarında Türkiye de var

Washington yönetimi, ateşkesi denetlemek ve ADB Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planını desteklemek için Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) konuşlandırma amacıyla Birleşmiş Milletler'den yetki almaya yönelik girişimlerini sürdürüyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "E10" olarak bilenen seçilmiş üyeleri Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali'den üst düzey temsilciler ile bir araya geldi. Toplantıya Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri de katıldı.

Toplantıda söz konusu ülkelere 20 maddelik Gazze barış planını desteklemeyi amaçlayan ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün yetkilendirilmesini içeren BMGK tasarısı sunuldu. ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve BAE'nin katılımının, söz konusu plana yönelik "bölgesel desteği" yansıttığı vurgulandı.

Açıklamada, "Başkan Trump'ın cesur liderliği altında ABD, BM'de yine sonuç üretecek, sonu gelmez tartışmalar değil. Taraflar, onlarca yıllık kan dökülmesini nihayet sona erdirmek ve Başkan'ın Orta Doğu'da kalıcı barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için bu tarihi fırsatı değerlendirdi" ifadeleri kullanıldı.