ABD, Gazze’deki soykırımı inkâr ediyor

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 519 kişi daha hayatını kaybetti. 211 gündür süren katliamda öldürülen Filistinli sayısı 35 bin 173'e ulaştı. Siyonist İsrail rejiminin 7 Mayıs'tan bu yana Refah'a yönelik saldırıları da aralıksız devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Refah'ta yaklaşık 450 bin kişi zorla yerinden edildi. Tüm bu vahşet yaşanırken İsrail'in sahada ve masadaki en büyük destekçisi olan ABD'den ise yine katliamları savunan bir yaklaşım geldi. ABD Başkan Joe Biden yönetimi İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini soykırım olarak görmediklerini açıkladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan "Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz" dedi.ABD'den yine İsrail'i savunan bir açıklama gelirken işgalci ordusu Gazze Şeridi'nin dört bir yanını kan gölüne çevirmeyi sürdürdü.Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de yardım çalışanları dahil hiç kimse güvende değil.Son 9 gündür, sınırlı miktarda un ve az miktarda konserve gıda taşıyan birkaç TIR dışında Gazze Şeridi'ne hiçbir mal girmedi.Geçtiğimiz aylarda kıtlıktan 27 Gazzeli ölmüştü, yine kıtlığın baş göstermesinden endişe ediliyor.ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ordusunun savaşın başından beri Gazze'de yardım taşıyan konvoylara en az 8 kez saldırı düzenlediğini bildirdi.İsrail ordusu Refah'ta bir BM çalışanını da öldürdü. Açıklamada "Savaş bölgesindeydi" denildi.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Refah'tan güneye doğru göç etmek zorunda kalan 150 binden fazla hamile kadının, korkunç sağlık koşullarıyla karşı karşıya geldiği konusunda uyarıda bulundu.ABD'ye göre İsrail'in kapsamlı Refah saldırısı birkaç gün içinde başlayabilir.İSRAİL'İN, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki halka, bölgeyi terk etmeleri için havadan broşürler atmasının ardından ailesiyle birlikte göçe hazırlanan 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Tala Şaat eşyalarını doldurduğu okul çantasını göstererek, "Bu çantayla okula gitmem gerekirdi ama şimdi onunla göç ediyorum" dedi.Batı'da kampüs yasakları yayılıyor. Hollanda. İsviçre ve Yunanistan'daki gösterilere polis yine sert müdahale etti.İSRAİL, Kudüs'te polis kurşunlarıyla öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan'ın cenazesini iade etmedi. Eşi, çocukları, yakınları ve Şanlıurfalılar cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Mehmet Yıldırım / SABAH