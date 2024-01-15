ABD Gazze’ye yönelik ‘düşük yoğunluklu’ saldırı önerisi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'ye yönelik daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrailli yetkililerle görüştüklerini açıkladı. Kirby, katıldığı CBS televizyonundaki "Face the Nation" programında İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrailli yetkililerle görüştüklerini ifade eden Kirby, bu geçiş için doğru zaman olduğuna inandıklarını söyledi. Kirby, "Bakın, her askeri harekatta aşamalardan geçilir ve Hamas liderliği üzerinde baskı kurdukça bir sonraki mantıklı aşama daha düşük yoğunluklu operasyonlara, hedefe yönelik, daha hassas baskınlara, daha az hava saldırısına geçmek olacaktır." dedi.

Somali açıklarında mahiyeti bilinmeyen operasyonlar yürüten ABD donanmasına bağlı 2 askerin denizde kaybolmasına ilişkin ise Kirby, askerler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.