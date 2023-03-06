ABD: Genelkurmay Başkanı Suriye’de sadece ABD askerleri ile görüştü

Milley'nin kuzeydoğu Suriye'yi ziyaret etmesinden sonra izahat vermek üzere ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Dışişleri Bakanlığına çağrılması, ABD Dışişlerinin günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Price, burada yaptığı açıklamada, "Büyükelçi Flake'in toplantı ve görüşmeler için Türk Dışişleri Bakanlığına gittiğini teyit ediyorum. Orgeneral Milley'nin ziyareti konusunda elbetteki sizi Savunma Bakanlığına yönlendiriyorum ancak anladığımız kadarıyla Orgeneral Milley sadece Suriye'deki ABD askerlerini ziyaret etti ve sadece Amerikan askerleri ile görüştü." dedi.

Bir gazetecinin, ABD ordusunun komutanının ansızın bir yeri ziyaret etmesinin açıklamasının ne olduğunu sorması üzerine Price, ABD'li komutanın, dünyanın her yerinde görevdeki ABD askerlerini her an ziyaret edebileceğini ve Suriye ziyaretinin de böyle bir şey olduğunu kaydetti.