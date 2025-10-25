ABD, Gerald R. Ford uçak gemisini Karayipler’e gönderdi

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın talimatıyla uluslararası suç örgütlerini çökertme ve uyuşturucu terörizmine karşı mücadele amacıyla geminin görevlendirildiğini duyurdu.

GÜNEY KOMUTANLIĞI SORUMLULUK ALANINDA GÖREV

Parnell, "Başkan Trump'ın, ülkeyi savunmak amacıyla uluslararası suç örgütlerini çökertme ve uyuşturucu terörizmine karşı mücadele etme talimatını desteklemek üzere, Bakan Hegseth, Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu ve uçak gemisi hava kanadını ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına (AOR) sevk etti" dedi.

Sözcü Parnell, USSOUTHCOM AOR'daki güçlerin, ülkenin güvenliği ile refahını ve Batı yarım küredeki güvenliği tehdit eden yasa dışı aktörleri tespit etme, izleme ve engelleme kapasitesini artıracağını belirterek, "Bu kuvvetler, uyuşturucu kaçakçılığını engelleme ve uluslararası suç örgütlerini zayıflatma ve ortadan kaldırma konusunda mevcut yetenekleri geliştirecek ve güçlendirecektir" ifadesinde bulundu.