ABD Gizli Servisi’nde yeni dönem: Trump’ın koruyucusu Sean Curran başa geçti

ABD'de 13 Temmuz 2024'teki suikast girişiminde Başkan Donald Trump'ı koruyan Sean Curran, yemin ederek ABD Gizli Servisi Direktörlüğü görevine başladı. Başkan Trump, Curran'ın Beyaz Saray'da yapılan yemin törenine katıldı. Suikast girişiminde Trump'ın yardımına koşan ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Curran, Gizli Servis Direktörlüğünü devraldı

Trump, burada yaptığı konuşmada, Curran'ın harika bir iş çıkaracağını vurgulayarak "Harika bir aileye sahip, olağanüstü bir adam olarak seni tebrik etmek istiyorum." dedi. Curran'ın en karmaşık etkinliklerinde operasyonel güvenlik planlarını yönetme ve liderlik etme yeteneğine sahip, parlak bir lider olarak kendini gösterdiğine işaret eden Trump, "Pensilvanya'da bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske atarak korkusuz cesaretini kanıtladı. Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda tam ve eksiksiz bir güvenim var." ifadelerini kullandı.