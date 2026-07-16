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ABD gözünü Küba’ya çevirdi: Askeri müdahale planı ‘sessizce’ gözden geçirildi

ABD gözünü Küba’ya çevirdi: Askeri müdahale planı ‘sessizce’ gözden geçirildi

ABD basınına göre Pentagon, Küba’ya yönelik olası askeri harekat planlarını “sessizce gözden” geçirdi. İddiaya göre planlar arasında 101’inci Hava İndirme Tümeni’nin katılacağı geniş çaplı bir operasyon da bulunuyor.

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 11:57

CBS News'ün haberine göre, ABD'li ismi paylaşılmayan yetkililer yaptıkları açıklamada ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken üst düzey Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin gözlerini Küba'ya çevirdiğini belirtti. Yetkililer, orduda planlamadan sorumlu kişilerin, geçen haftalarda Küba'ya yönelik harekat planı seçeneklerini "sessizce" gözden geçirdiğini, bu planlar arasında ABD 101'inci Hava İndirme Tümeni'nin yönetiminde, binlerce askerin yer aldığı hava saldırısının bulunduğunu öne sürdü. Bu incelemelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ya da Pentagon'un saldırıyı düzenleme konusunda karara vardıkları anlamına gelmediğini vurgulayan yetkililer, ABD'nin hava ve istihbarat gücü gibi kaynaklarının Orta Doğu'da konuşlu olması ve İran ile gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle odağın Küba'ya kaydırılmasının şu anda olası olmadığını savundu.

TRUMP İLE HEGSETH ARASINDA GERİLİM Öte yandan konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililer, Trump'ın, İran konusunda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bazı konularda gerilim yaşadığını, "yılın başında İran'ın nükleer programını kısıtlama teklifini reddederek" gerilimin uzamasına yol açtığı konusunda hayal kırıklığını dile getirdiğini iddia etti. Yetkililer, Hegseth'in İran'a karşı "daha yüzleşmeci bir tavrı" teşvik ettiğini, ancak sürecin giderek uzaması ve karmaşık hale gelmesi nedeniyle bu durumun Trump'ı memnun etmediğini belirtti. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin açıklamasında Trump'ın Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper'ın liderliğiyle "gurur duyduğunu" ifade etti. Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez ise "varsayımsal askeri operasyonlara ve Hegseth ile Trump'ın özel görüşmelerine ilişkin yorum yapmayacakları" açıklamasını yaptı.