ABD gündeminde Kongre baskını var: Trump demokrasi kabusu olacak!

"TRUMP SEÇİMLERE GİREMEZ"

Seçim yılına giren ABD'de 6 Ocak baskınının en somut siyasal yansıması, eski Başkan Donald Trump'ın Colorado ve Maine eyaletlerindeki başkanlık ön seçimlerine katılamayacağına ilişkin eyalet kararları oldu. Önce, Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık 2023'te, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına hükmetti.

Ardından, Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows da 28 Aralık 2023'teki açıklamasıyla Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin bu eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına karar verdi.Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı, 5 Mart 2024'te her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer alamayacak. Ancak Trump her iki eyaletin kararını da beklendiği üzere ABD Yüksek Mahkemesine taşıdı ve bu konuda son sözü, ABD Yüksek Mahkemesi verecek.

ANKETLER NE SÖYLEDİ?

Öte yandan 6 Ocak baskınının 3. yıl dönümünde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki keskin ayrışma güncel seçim anketlerine de yansımış durumda. Washington Post gazetesi ile Maryland Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen güncel bir anket, seçim yılında Amerikalı seçmenin 6 Ocak Kongre baskınına bakışına ilişkin önemli verileri ortaya çıkardı.

3 yıl önceki anketlerde baskından Trump'ı sorumlu tutanların oranı yüzde 60 iken güncel anket göre bu oran yüzde 53'e gerilemiş durumda. Aynı soruya cevap veren Cumhuriyetçiler arasında Trump'ı sorumlu tutanların oranı 3 yıl içinde yüzde 27'den yüzde 14'e gerileyerek yarı yarıya azaldı. Ankete katılan Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu, benzer sorulara verdikleri yanıtlarda, Trump'ın baskının sorumlusu olmadığını ve başta FBI olmak üzere bazı federal kurumların görevini iyi yapamadığına yönelik görüşlerini ifade etti.

Kongre baskınının barışçıl mı yoksa şiddet içeren bir eylem mi olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Amerikalıların halen yarısı, eylemin şiddetli olduğuna inansa da bu oranın da gerilemesi dikkati çekti. Cumhuriyetçiler arasında ise 2021'de yüzde 26 olan oranın bugün yüzde 18'e indiği ve Trump'a oy veren bu kitlenin büyük oranda Kongre baskınının şiddet içeren bir eylem olmadığını düşündüğü sonucu ortaya çıktı.

Buna karşılık baskından Trump'ın sorumlu olduğuna inanan Demokratların oranı ise yüzde 90'lara yakın çıkarken, aynı toplumsal kesimin Trump'ın başkanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşündüğü de ankete yansıdı. Tüm bu anketler, Cumhuriyetçi seçmen tabanının çok büyük bölümünün, 6 Ocak Kongre baskınında temel olarak Trump'ı sorumlu tutmadığını ve kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde yine Trump'a oy verebileceğini gösteriyor.

TRUMP MAHKEMEYE ÇIKTI

Eski Başkan Trump, 1 Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı. 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti. 3 Ağustos'ta baskınla ilgili olarak ilk kez hakim karşısına çıkan eski başkan, parmak izi ve ifade vermiş ve hakkındaki suçlamaları reddetmişti.