"ABD Hafter'in dost olmadığını ne zaman anlayacak?"

Ortadoğu'da yürüttüğü politikalarda eylemleri ile söylemleri taban tabana zıt olan ABD, Libya'da işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlallerinin tek kaynağı olan Hafter'e 1980'lerin sonlarında Kaddafi'nin yakın çevresine erişim ve istihbarat ihtiyacı için vatandaşlık verdi. Darbeci Hafter'in Libya'nın bir sonraki otoriter lideri olma umuduyla savaş suçları işlerken Rus askeri ve paralı askerler ile işbirliği yaparak ABD ulusal güvenliğini ve NATO'nun güney kanadının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı değerlendiriliyor.

ABD NASIL TEPKİ VERECEK?

Libyalı aileler tarafından ABD federal mahkemesinde Hafter'i savaş suçları, insan hakları ihlalleri ve işkence ile suçlayan hukuk davaları açıldı. ABD'nin, vatandaşı Hafter'in siyasi yaşamının neden olduğu olaylara nasıl bir tepki vereceği tartışılırken; diğer taraftan Amerikan kamuoyunun ülkelerinin dünyanın gözü önünde katliam yapan Hafter'e destek verilmemesi taraftarı olduğu ifade ediliyor.

RUS PARALI ASKERLERLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Güvenlik uzmanları, ABD Kongresinin Hafter'in Libya'daki yıkıcı rolü hakkında bir oturum düzenlemeyi ve bir ABD vatandaşının neden olduğu olayların sonuçlarıyla yüzleşmeden nasıl hareket ettiğini incelemeyi ciddi olarak düşünmesi gerektiği kaydediyor.Hafter'in sorumsuz davranışlarının sadece ABD'yi değil aynı zamanda uluslararası güvenliği zor durumda bıraktığı, Hafter'in Libya'nın bir sonraki otoriter lideri olma umuduyla savaş suçları işlerken Rus askeri ve paralı askerler ile işbirliği yaparak ABD ulusal güvenliğini ve NATO'nun güney kanadının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı değerlendirmesi yapılıyor.Amerikan vatandaşlığına rağmen Hafter'in, ABD'nin dostu olmadığının ne zaman anlaşılacağı "büyük bir merak konusu" olarak değerlendiriliyor.