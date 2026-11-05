ABD halkı İsrail’e desteği sandığa gömdü

ABD halkı önceki gün tarihi bir seçim yaşadı. 350 milyon nüfuslu ülkede ara seçim gerçekleştirildi. ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti. Sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler büyük bir hezimet yaşadı. Demokratlar'ın Kongre'nin iki kanadının da kontrolünü ele geçirmesi "tarihi bir zafer" olarak yorumlandı. Demokrat adaylar, Cumhuriyetçilerin kaleleri olarak görülen birçok bölgede seçimi önde bitirdi. Bu sonuç, Trump'ın başkanlığının son iki yılının gidişatını önemli derecede etkileyecek.

SİYONİZM HEDEFTE

ABD halkının oy verme sürecine "İsrail'e verilen destek, İran savaşı, artan gıdaenerji- yakıt fiyatları, sağlık sorunları" gibi meseleler damga vurdu. Bu nedenle "Trump'a İsrail'e verdiği desteğin faturası kesildi" yorumları yapıldı. Seçim sonuçlarıyla birlikte İsrail'in en sıkı destekçileri arasında bile tartışmalar başladı. Cumhuriyetçi siyasetiler ve gazeteciler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı sert açıklamalar yapıldı. Trump'ın baş destekçisi Fox News kanalındaki seçim yayınlarında bile Cumhuriyetçilerin Netanyahu'ya öfkeli olduğuna dair yorumlar yapıldı.

İRAN İTİRAFI GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sonuçları "Seçim yenilgisinde İran Savaşı'nın payı var ama pişman değilim" şeklinde yorumladı ancak bir yandan da "Oy pusulasında benim adım yazmıyordu, ben yarışsaydım kazanırdım" dedi. Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance ise, "Seçimi İran savaşı yüzünden kaybettik. İsrail ile ilişkilerimiz değişmeli" ifadesini kullandı.

SON DURUM BU ŞEKİLDE

2026 Kongre ara seçimlerinde Senato'da Demokratlar seçime konu koltukların 20'sini, Cumhuriyetçiler ise 12'sini aldı. Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 44 sandalyeye ulaştı. 7 sandalyeyi Cumhuriyetçilerin elinden alan Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamış oldu.

Temsilciler Meclisi'nde de Demokratlar çoğunluğu elde etti. Son verilere göre Demokratlar 237, Cumhuriyetçiler 146 sandalye kazandı.

NETANYAHU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

ABD'deki seçimlerde Donald Trump'n karşılaştığı yenilgiden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun birlik hükümeti kurup başbakan olmasının yolu da kapandı. Çoğu siyasetçi "Netanyahu için geri sayım başladı" diyor.

FİLİSTİN'İ SAVUNANLAR SEÇİLDİ

Filistin'e destek veren isimler büyük bir oy patlaması yaşadı. Beyaz Saray'a kim gelirse gelsin Yahudi lobilerinin baskıları nedeniyle İsrail'i desteklemekten geri durmuyordu. Ancak uzmanlara göre son sonuçlar şunu gösterdi: ABD halkı artık sadece siyonizmi destekleyen isimleri siyasetten silmekle kalmıyor, onların yerine İsrail'e karşı tarafsız olacak siyasetçileri karar yapıcı olarak görevlendiriyor.

Abdul el-Sayed: ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman oldu.

Keisha Lance Bottoms: Georgia valiliğini kazandı ve eyalet valisi seçilen ilk siyahi kadın oldu.

Peggy Flanagan: Minnesota'da kazandı ve Senato'ya seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın oldu.

Adam Hamawy: Gazze'nin gönüllü doktoru, New Jersey'de Kongre üyesi seçilen ilk Müslüman oldu.

Darializa Avila Chevalier: İsrail karşıtı gösterilerde Müslüman olan 32 yaşındaki Chevalier seçildi.

Aber Kawas: New York'ta Eyalet Senatosu'na seçilen ilk Filistin kökenli ve başörtülü isim oldu.

Rashida Tlaib: Filistin kökenli Kongre üyesi, yeniden seçildi.

Ilhan Omar: Yeniden seçildi. Gazze'de ateşkesi savunuyor.



SAYED, YAHUDİ LOBİSİNİ DE YENDİ

Seçim sürecinde en çok öne çıkan isim olan Mısır asıllı Demokrat Abdul el-Sayed büyük bir başarı elde etti. Yahudi lobisi AIPAC rakibine destek için 60 milyon dolar harcadı. Trump her seçim konuşmasında onu hedef aldı. Cumhuriyetçi siyasetçiler ve gazeteciler sürekli ona saldırdı. Ancak beklenen oldu ve Sayed, Michigan'da kazanarak ABD Senatosu'nun ilk Müslüman üyesi olarak tarihe geçti. AIPAC seçim boyunca İsrail'i destekleyen adaylar için toplamda 200 milyon dolar harcadı. Trump'a seslenen Sayed, "Donald, biliyorum, ismimi söylemekte zorlandın. Bu yüzden JD Vance ocak ayında yemin ettirdikten sonra bana sadece 'Senatör' diyebilirsin" dedi.

SONUÇLAR NE DEMEK?

Demokratlar Kongre'nin kontrolünü geri aldığında, yasaları daha kolay geçirebilecek ve başkanın gündemine meydan okuyabilecekler.

Başkanın yönetimindeki isimler hakkında soruşturmalar başlatma yetkisine de sahip olacaklar.

Demokratların bütçe, federal yargı atamaları ve yönetim üzerindeki denetim yetkileri, Beyaz Saray'ın hareket alanını daraltacak.

İran savaşı başta olmak üzere Amerikan dış politikasında Demokratların daha etkin rol oynaması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör