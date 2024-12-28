ABD Hazine Bakanı Yellen’dan borç limiti uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a yönelik bir mektup kaleme aldı.

Borç limitinin ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanmasına izin verilen toplam tutar olduğunu kaydeden Yellen, bu yükümlülükler arasında Sosyal Güvenlik ve Medicare ödemelerinin, asker maaşlarının, ulusal borcun faiz ödemelerinin, vergi iadelerinin ve diğer ödemelerin yer aldığını aktardı.

Yellen, Haziran 2023'te yürürlüğe giren Mali Sorumluluk Yasası ile borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alındığını anımsatarak, 2 Ocak 2025 tarihinde yeni borç limitinin bir önceki günün sonunda yasal limite tabi olan ödenmemiş borç miktarı olarak belirleneceğini belirtti.