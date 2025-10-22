ABD Hazine Bakanı’ndan Rusya açıklaması: “Yaptırımlarda ciddi artış açıklayacağız”
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bessent, açıklamasında, "Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız." dedi.