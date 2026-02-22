ABD hedefteki üslerini boşaltıyor

ABD ile İran arasında nükleer program konusunda müzakereler sürerken askeri hareketliliğin arttığı bölgede gerilim tırmanıyor. Amerikan haber platformu Axios'ta yer alan haberde, ABD'nin, İran'ın nükleer programı konusunda, "sembolik düzeyde" uranyum zenginleştirmesine izin verilmesinden, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikasta kadar geniş pencerede seçenekleri değerlendirebileceği iddia edildi. Trump'a yakın üst düzey bir danışman, "Her senaryo için hazırız. Seçeneklerden biri Hamaney'i, oğlunu ve mollaları ortadan kaldırmayı içeriyor. Üstelik bu operasyonda hataya ihtimal verilmemesi için titizlikle çalışılıyor" diyerek planın kapsamını anlattı.

YOĞUN ASKERİ YIĞINAK

New York Times gazetesi ise ABD ordusunun Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde görevli yüzlerce askerini tahliye ettiği bildirildi. Yetkililer ayrıca ABD donanmasının 5. Filosu'nun konuşlandığı Bahreyn'deki üslerden de tahliyeler yapıldığını belirtti. Öte yandan ABD'nin bölgeye yoğun askeri sevkiyatı Washington'un çok katmanlı askeri seçenekler oluşturduğu izlenimini güçlendiriyor. İran ise geçen günlerde düzenlenen Hürmüz Boğazı'ndaki tatbikatında gemi konuşlu hava savunma füzesi Seyyad 3-G'yi ilk kez denedi.

TEL AVİV'DE YÜKSEK ALAR

ABD'nin İran'a askeri saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken İsrail ordusu, yüksek alarm durumunda olduğunu açıkladı.