ABD helikopteri acil iniş yaptı: 1 kayıp
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, bir helikopterinin Arap Denizi'nde "acil durum su inişi" gerçekleştirdiğini açıkladı. Komutanlığa bağlı 5. Filo'nun açıklamasında, "USS George H.W. Bush uçak gemisinde görevli bir MH-60S Sea Hawk helikopteri uçuş ekibinin, Arap Denizi'nde 'acil durum su inişi' gerçekleştirdiği" kaydedildi. Acil durumun "düşmanca bir eylemden kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı" belirtilen açıklamada, mürettebattan 3 kişinin kurtırıldığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.