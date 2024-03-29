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Giriş Tarihi: 30.3.2024

ABD heyeti ile ana gündem PKK ve terörle mücadele

BETÜL USTA BETÜL USTA
ABD heyeti ile ana gündem PKK ve terörle mücadele
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle bir araya geldi. Görüşmenin gündemini terörle mücadele, ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreciyle Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri oluşturdu. Heyet, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'la da görüştü. Akar, "Gayet olumlu, yapıcı şekilde konuştuk" dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın heyetle gerçekleştirdiği görüşmede de ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK'yla mücadelenin yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret ele alındı.
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ABD heyeti ile ana gündem PKK ve terörle mücadele
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