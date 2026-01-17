ABD heyeti Kopenhag’da: Grönland gerilimi masaya yatırıldı

ABD'li heyet, Kopenhag'da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarkalı milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, Grönland'ın statüsü, bölgesel güvenlik ve Arktik'te artan stratejik rekabet ele alındı.

"GRÖNLAND İÇİN ACİL BİR TEHDİT YOK"

Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Senatör Coons, Grönland hakkında daha önce bilmedikleri birçok detayı öğrendiklerini söyledi. Coons, "Şu anda Grönland için herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmamaktadır. Ancak Arktik güvenliğine ilişkin daha iyi yatırımlar konusunda araştırma yapmamız için geçerli nedenler mevcut. Buradan yenilenmiş bir bakışla Washington'a dönüyoruz." dedi.

Heyette yer alan Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski ise Grönland Meclisi üyeleriyle yaptığı görüşmelerden etkilendiğini belirterek, "Grönlandlıların seslerini duyurması son derece önemli." dedi.

DANİMARKA GENELİNDE GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

Öte yandan, başkent Kopenhag başta olmak üzere Danimarka genelinde Grönland'a destek gösterileri düzenleniyor.

Danimarka medyası, başkentte toplanan yüzlerce kişinin ellerinde Grönland bayraklarıyla ve "Satılık değiliz" yazılı dövizlerle ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliğine yürüdüğünü bildirdi.

Gösterilerin Grönland'ın başkenti Nuuk'ta da düzenleneceği kaydedildi.

TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini duyurmuştu.