ABD heyeti Şam’da! Suriye ile sıcak temas: Masada neler olacak?

Görüşmede temsilcilerin, Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice hakkında bilgi alacağı belirtilen açıklamada, "Sivil toplum üyeleri, aktivistler, farklı toplulukların üyeleri ve diğer Suriyeli sesler de dahil olmak üzere Suriye halkıyla, ülkelerinin geleceğine yönelik vizyonları ve ABD'nin onlara nasıl destek olabileceği konusunda doğrudan temaslarda bulunacaklar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, diplomatların Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yetkilileriyle görüşme yapacağı kaydedildi.