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Giriş Tarihi: 20.12.2024 12:16 Son Güncelleme: 20.12.2024 12:20

ABD heyeti Şam’da! Suriye ile sıcak temas: Masada neler olacak?

Son dakika haberleri: ABD'li diplomatlar, Suriye'de geçici yönetimin yetkilileriyle görüşecekleri Şam'a ulaştı.

ABD heyeti Şam’da! Suriye ile sıcak temas: Masada neler olacak?

ABD'li diplomatların, Baas rejiminin devrildiği Suriye'de geçici yönetim yetkilileriyle görüşmek için başkent Şam'a gittiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, eski Suriye Özel Temsilcisi Daniel Rubinstein ve ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens'in Şam'a ulaştığı duyuruldu.

Açıklamada, ABD'li diplomatların, Suriye'deki geçici yönetimin yetkilileriyle görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

Görüşmede temsilcilerin, Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice hakkında bilgi alacağı belirtilen açıklamada, "Sivil toplum üyeleri, aktivistler, farklı toplulukların üyeleri ve diğer Suriyeli sesler de dahil olmak üzere Suriye halkıyla, ülkelerinin geleceğine yönelik vizyonları ve ABD'nin onlara nasıl destek olabileceği konusunda doğrudan temaslarda bulunacaklar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, diplomatların Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yetkilileriyle görüşme yapacağı kaydedildi.

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ABD heyeti Şam’da! Suriye ile sıcak temas: Masada neler olacak?
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