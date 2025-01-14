ABD hükümeti sınıfta kaldı! Yangınları söndüremediler: Zenginler evlerini böyle koruyor

ABD'deki devlet kurumlarının çalışmadığını öne süren bir kullanıcı ise "Hükümet beceriksiz olduğu için, insanlar kendi elleriyle önlem almak zorunda." ifadesini kullandı. Küçük bir araca sahip iki kişilik özel bir itfaiye ekibinin günlük maliyeti 3 bin, dört itfaiye aracı ve 20 itfaiyeciden oluşan büyük bir ekibin günlük maliyeti ise 10 bin dolara kadar çıkabiliyor.