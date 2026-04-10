ABD, Hürmüz’den kâr sağlama amacında
İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşta kilit önem taşıyor. İran'ın günde yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği boğazı kapatması enerji piyasalarını altüst ederken, yaşanan kriz ABD'yi de ateşkese zorladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz'ü açın yoksa altyapınızı yok ederiz" tehdidi sonrasında varılan ateşkes süreciyle birlikte savaş yeni bir boyut kazandı. SETA Dış Politika Uzmanı Muhammed Hüseyin Mercan, "ABD yıllardır bölgedeki hâkimiyetini korumaya gayret ediyor. Trump, diğer başkanlardan farklı olarak buradan bir kâr etme amacına girdi. Geldiğimiz noktaya ise yalnızca bölgedeki pozisyonunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Şu an itibarıyla ateşkesten bahsediyoruz ancak müzakereler sonrası resim daha net ortaya çıkacak. Şu an her iki taraf için de savaşın oluşturduğu maliyet ve riskler yönetilebilir olmaktan çıktığı için taraflar ortak bir noktada durmaya karar verdi. ABD'nin en büyük dezavantajı İsrail'e destek vermesi" dedi. Umuthan Emin BİLGİLİ / SABAH