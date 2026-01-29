ABD için Suriye’de kilit ülke Türkiye

Suriye'de Şam yönetiminin terör örgütü SDG'ye yönelik başlayan müdahalesi şimdilik beklemeye alındı. SDG'nin Şam'a entegrasyon için görüşmeler sürüyor. ABD'de de Suriye dosyası yeniden masanın merkezine taşınmış durumda. Ancak bu kez soru, "ABD Suriye'den çekiliyor mu?" değil; "ABD Suriye'de kalırken neyi garanti altına almak istiyor?" ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları, Pentagon ve düşünce kuruluşları çevrelerinden gelen sinyallerle birlikte okunduğunda, Washington'un Suriye yaklaşımında askerî değil, düzen kurucu bir strateji öne çıkıyor. Bu stratejinin merkezinde ise Türkiye bulunuyor. Beyaz Saray'da yaklaşımı şu şekilde özetlemek mümkün: Suriye'de savaş değil, düzen arayışı...