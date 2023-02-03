ABD ile Çin arasında ’casus balon’ krizi! Blinken, Pekin ziyaretini erteledi

CASUS BALON PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Bakanın iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm unsurlarını kapsayacak geniş kapsamlı bir gündemi ele almak için bu gece Pekin'e gitmek için hazır olduğunu belirten yetkili, ancak ABD Savunma Bakanlığının ABD hava sahasında Çin'e ait yüksek irtifa gözetleme balonu tespit ettiğini ve bunun planları değiştirdiğini söyledi.

Yetkili, "Bu konu hakkında Çin hükümeti ile çeşitli düzeylerde doğrudan iletişim kurduk. Bakan ve Müsteşar Yardımcısı (Wendy Sherman) Blinken'ın ziyaretinin erteleme kararı alındığı mesajını çarşamba akşamı açık ve doğrudan Çin'in Washington merkezli üst düzey yetkililerine iletti. Aynı mesaj Pekin'deki üst düzey yöneticilere de iletildi." ifadelerini kullandı.