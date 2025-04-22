ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında yumuşama sinyali! "Görüşmeler çok iyi gidiyor"

Beyaz Saray tarafından "Çin ile ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeler çok iyi gidiyor. Ticaret ekibi bu hafta 34 ülke ile görüşecek, 18 öneri kağıt üzerinde hazır" açıklaması yapıldı.

TRUMP ORTA DOĞU GEZİSİNE ÇIKIYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.