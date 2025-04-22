ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında yumuşama sinyali! "Görüşmeler çok iyi gidiyor"
Beyaz Saray tarafından “Çin ile ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeler çok iyi gidiyor. Ticaret ekibi bu hafta 34 ülke ile görüşecek, 18 öneri kağıt üzerinde hazır” açıklaması yapıldı.
Beyaz Saray tarafından "Çin ile ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeler çok iyi gidiyor. Ticaret ekibi bu hafta 34 ülke ile görüşecek, 18 öneri kağıt üzerinde hazır" açıklaması yapıldı.
TRUMP ORTA DOĞU GEZİSİNE ÇIKIYOR
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Orta Doğu gezisine ilişkin tarihleri teyit etti. Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edeceğini açıkladı ancak ziyaretin detaylarına girmedi.
ABD Başkanı Trump, daha önceki bazı açıklamalarında mayısta Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirmişti.