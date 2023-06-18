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Giriş Tarihi: 19.6.2023

ABD ile Çin’den ‘temkinli temas’

ABD ile Çin’den ‘temkinli temas’
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, son dönemde yaşanan casus balon krizi nedeniyle gerginliğin iyice arttığı Çin'e dün resmi ziyarette bulundu. Çin ile ilişkilerde rekabetin ve gerilimlerin arttığı dönemde Blinklen, iletişim kanallarını açık tutmak hedefiyle Pekin'e gitti. İki gün sürecek resmi ziyarette Blinken, mevkidaşı Çin Gang ile görüştü. Blinken'ın bugün de Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi öngörülüyor. Bu resmi gezi, neredeyse 5 yıl sonra bu düzeyde gerçekleşen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Her iki taraf da büyük bir ilerleme beklemediklerinin altını çiziyor.
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ABD ile Çin’den ‘temkinli temas’
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