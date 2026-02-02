ABD ile İran anlaşabilecek mi? İsrail masaya şartlarını koydu

Tahran ile Washington arasında artan gerilim sürerken, diplomatik temaslar da hız kazandı. ABD basını, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara’da ABD ve İran heyetlerini bir araya getirmek için yoğun çaba harcadığını öne sürdü. Diplomasi masası yeniden kurulmaya çalışılırken, İsrail’in ABD’ye İran’la olası anlaşma için 3 şart sunduğu bildirildi.

AJANSLAR

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in hafta sonu ABD'de olduğu bildirilmişti. Zamir'in ABD'li yetkililerle, İran konusunda bir dizi görüşme yaptığı kaydedilmişti.

TEL AVİV ABD'YE ANLAŞMA İÇİN 3 ŞART ÖNE SÜRDÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Washington ziyaretinde yaptığı görüşmelerde "İran'ın ABD'yi kandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Zamir, İsrail'in "İran ile iyi bir anlaşma için 3 şart öne sürdüğünü" belirterek, şartların "nükleer ve balistik füze programına son vermesi, bölgede vekil güçlerine desteği kesmesi" olduğunu aktardı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, "ABD'nin İran ile kötü bir anlaşma yapacağı" endişesiyle Washington'ı ziyaret ettiği ifade edildi.

Zamir'in ABD'ye "Tahran'ın gözalıcı oyunlarına dikkat edin." mesajını ilettiği kaydedildi.

NETANYAHU GÜVENLİK ŞEFLERİNİN KATILDIĞI BİR TOPLANTI DÜZENLEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD'de İran konusunda görüşmeler gerçekleştirdikten sonra ülkesine dönen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de katıldığı bir güvenlik toplantısı düzenledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, toplantıya Netanyahu ve Zamir'in yanı sıra İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Direktörü David Barnea da katıldı.

İSRAİL İRAN'IN VURULMASINDAN YANA

Zamir, ABD'ye tespit edilmesini zorlaştırmak için askeri uçak yerine özel bir uçakla gitti ve ABD'yi İran'a saldırıya ikna etmeye çalıştı.

ABD'lilerle diyalogda yer alan ve ismi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile sert bir müzakere yürütmek istediğini ve bunun İran'ın nükleer programının ortadan kalkmasına yol açacağını ileri sürdü.

Görüşmede İsrailli yetkililer, İsrail'in ABD'nin İran'a saldırı yapmasını tercih ettiğini belirterek saldırı düzenlenmemesinin bazı sonuçları olacağını, bu sonuçlardan birinin İran'ın nükleer silaha ulaşmakta ilerleme kaydetmesi olduğunu iddia etti.

Ayrıca İsrailli yetkililer, İran'ın nükleer füze programı konusundaki endişelerini de ABD'li yetkililere iletti.

Toplantıyla ilgili İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD DONANMASINA AİT DESTROYER GEMİSİ İSRAİL'DEN AYRILDI

Öte yandan, ABD'nin İran'a olası saldırı için Orta Doğu'da askeri varlığını arttırmaya başlamasının ardından İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na demirleyen Amerikan askeri gemisinin bölgeden ayrıldığı bildirildi.

ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, donanmaya ait "Delbert D. Black" isimli füze destroyer gemisinin bugün Eilat'tan ayrıldığı belirtildi.

Delbert D. Black'ın yeni rotasına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD donanmasına ait söz konusu füze destroyer gemisinin İran arasında yaşanan gerilimin ardından 30 Ocak'ta Eilat Limanı'na demirlediği bildirilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait söz konusu geminin Eilat'a gelişinin "daha önceden planladığı" ifade edilmişti.

İRAN TATBİKATTAN VAZ MI GEÇTİ?

İran kuvvetlerinin 1 ve 2 Şubat tarihlerinde Hürmüz Boğazı'nda tatbikat yapmayacağı iddia edildi.

Adı açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırılan haberlerde, söz konusu tatbikatın yapılmayacağı öne sürülerek, yetkilinin böyle bir tatbikata dair planın olmadığını ve resmi bir açıklama yapılmadığını aktardığı ifade edildi.

Yetkilinin tatbikatın yapılacağına dair İran basınında yer alan haberleri yalanladığı belirtildi.

TÜRKİYE BARIŞ İÇİN DEVREDE

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Mısır, Katar ve Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomatik temasları sürüyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği iddia edildi.

Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.