ABD ile İran anlaşabilecek mi? İsrail masaya şartlarını koydu
Tahran ile Washington arasında artan gerilim sürerken, diplomatik temaslar da hız kazandı. ABD basını, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara’da ABD ve İran heyetlerini bir araya getirmek için yoğun çaba harcadığını öne sürdü. Diplomasi masası yeniden kurulmaya çalışılırken, İsrail’in ABD’ye İran’la olası anlaşma için 3 şart sunduğu bildirildi.
İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in hafta sonu ABD'de olduğu bildirilmişti. Zamir'in ABD'li yetkililerle, İran konusunda bir dizi görüşme yaptığı kaydedilmişti.
TEL AVİV ABD'YE ANLAŞMA İÇİN 3 ŞART ÖNE SÜRDÜ
İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Washington ziyaretinde yaptığı görüşmelerde "İran'ın ABD'yi kandırmaya çalıştığını" öne sürdü.
Zamir, İsrail'in "İran ile iyi bir anlaşma için 3 şart öne sürdüğünü" belirterek, şartların "nükleer ve balistik füze programına son vermesi, bölgede vekil güçlerine desteği kesmesi" olduğunu aktardı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, "ABD'nin İran ile kötü bir anlaşma yapacağı" endişesiyle Washington'ı ziyaret ettiği ifade edildi.
Zamir'in ABD'ye "Tahran'ın gözalıcı oyunlarına dikkat edin." mesajını ilettiği kaydedildi.
NETANYAHU GÜVENLİK ŞEFLERİNİN KATILDIĞI BİR TOPLANTI DÜZENLEDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD'de İran konusunda görüşmeler gerçekleştirdikten sonra ülkesine dönen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de katıldığı bir güvenlik toplantısı düzenledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, toplantıya Netanyahu ve Zamir'in yanı sıra İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Direktörü David Barnea da katıldı.