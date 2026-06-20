ABD ile İran arasında yeni kriz! Tahran’a yanıt: Hürmüz Boğazı’nda trafik akışı sürüyor

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemü'l-Enbiya Karargâhı Merkez Komutanlığı, ABD ve İsrail'in taahhütlerine uymadığını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Washington'un mutabakat maddelerini çiğnediği, Tel Aviv'in ise Güney Lübnan'daki saldırılarını sürdürerek halkı yerinden ettiği belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de boğazdan geçmeyi planlayan ticari gemilere yönelik sert bir uyarı yayınlayarak, bölgeye yaklaşan gemilerin güvenliklerinin garanti altında olmadığını ilan etti.

ABD VE İSRAİL CEPHESİNDEN İLK TEPKİLER

İran'ın kapatma kararına rağmen, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) stratejik su yolunda trafiğin güvenli bir şekilde devam ettiğini açıkladı. CENTCOM, bölgede ticari geçişlerin sürdüğünü ve küresel pazarlara petrol taşımaya devam eden gemilerin güvenliğini sağlamak için görev başında olduklarını vurguladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör