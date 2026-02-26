SON DAKİKA | ABD ile İran arasındaki 3. tur görüşmeleri sona erdi! Bir sonraki zirve için adres belli oldu

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. İran basınına göre görüşmeler, yerel saatle 09.00 civarında başladı.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. ABD basınında yer alana habere göre; ABD temsilcileri İran ile yapılan ilk oturumda yaklaşım nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

3. TUR GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ

Öte yandan, 3. tur görüşmelerinin sona erdiği ve bir sonraki görüşmenin Viyana'da olacağı bildirildi.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, ABD-İran arasındaki müzakerelerin 3'üncü turunun sona erdiğini belirterek, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilen bir günü geride bıraktık. İlgili başkentlerdeki istişarelerin ardından müzakerelere kısa süre içinde yeniden başlayacağız. Teknik düzeydeki görüşmeler önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacak" dedi.