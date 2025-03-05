ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü.

ABD'NİN İSRAİL'E VERDİĞİ DESTEK ÖNEMLİ ÖNCELİĞE SAHİP

ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin Trump için "önemli önceliğe" sahip olduğunu vurgulayan Rubio, bunun İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın hızlandırılması yönündeki son açıklamada da görüldüğünü ifade etti.

İRAN KAYNAKLI TEHDİTLERE DİKKAT ÇEKTİ

Rubio, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki ateşkesin uzatılması için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile işbirliği dolayısıyla Netanyahu'ya teşekkürlerini ileterek, "İran'dan kaynaklanan tehditlerin" ele alınmasında ve istikrarlı bir bölge için olanakların takip edilmesinde koordinasyon beklediğini kaydetti.