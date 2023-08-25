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Giriş Tarihi: 26.8.2023

ABD ile kritik temas

BETÜL USTA BETÜL USTA
ABD ile kritik temas
Türkiye kritik küresel mevzularda üstlendiği misyon ile dünyanın yakın merceğinde. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile görüşmek istedi. Talebe olumlu yaklaşan Kılıç ile Sullivan'ın telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Sullivan, KKTC'de BM Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler yol yapımına müdahale etmesi hususunu sordu. Kılıç, Sullivan'a BM Barış Gücü'nün Rum tarafı ile Türk tarafına eşit davranılmadığını, BM Barış Gücü'nün adada yetki sınırlarını aştığının son olayda iyice ayyuka çıktığını anlattı. Kılıç ve Sullivan, tahıl koridorunun yeniden canlandırılması için atılan adımlar ve gelinen son aşamayı da görüştü. ABD'nin konuya ilişkin Ankara'dan beklentisinin büyük olduğu gözlemlendi.
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ABD ile kritik temas
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