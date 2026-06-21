ABD ile müzakerelere katılacak İran heyeti İsviçre'ye vardı

ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik başlıkların ele alınacağı görüşme için geri sayım sürerken, İran heyeti müzakerelerin yapılacağı İsviçre'ye vardı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran heyetinin İsviçre'ye varışını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi. İran heyetinin görüşmelerin yapılacağı Bürgenstock kasabasına gittiği aktarıldı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA da gelişmeyi doğrulayarak ABD ile yürütülecek müzakerelerde Tahran'ı temsil edecek heyetin İsviçre'ye geldiğini bildirdi.